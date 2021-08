PSG : Lionel Messi, un énorme mensonge pour masquer la réalité

Dans : PSG.

Une semaine après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, certaines infos commencent à fuiter sur les événements qui ont poussé la Pulga loin du Barça. Et Frédéric Hermel balance.

Officiellement présenté samedi soir par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi devrait jouer ses premières minutes sous le maillot du PSG d’ici deux semaines, Mauricio Pochettino ne voulant pas prendre des risques excessifs avec le sextuple Ballon d’Or. Mais si le FC Barcelone a débuté avec réussite sa première saison de Liga sans Leo Messi, le départ de la star argentine a toujours du mal à passer. Alors que Joan Laporta affirme toujours ne pas avoir eu les moyens financiers de conserver la Pulga, malgré l’effort salarial validé par ce dernier, Frédéric Hermel prétend lui que Lionel Messi n’a pas du tout été dans une logique de consentir une énorme baisse, et a seulement voulu partir sans ternir son image.

🎙️💬 Nasser Al-Khelaïfi, Président du @PSG_inside



"Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille."



❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/KLsoXC7pAk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Lionel Messi et le Barça ont menti

Pour le correspondant en Espagne de L’Equipe et de RMC, Lionel Messi a juste voulu réécrire l’histoire dans son sens. « Le Barça a annoncé qu’il avait inscrit en Liga trois nouveaux joueurs dont Memphis Depay et Eric Garcia. Cette histoire sur l’impossibilité d’inscrire Lionel Messi même s’il baissait son salaire était de la propagande distillée par les proches du joueur. Beaucoup l’avaient gobé. Pas moi. En réalité Messi ne baissait pas son salaire mais le décalait dans le temps. Contrat de 5 ans à 50% mais il n’aurait joué que 2 ans et aurait été ensuite payé au même tarif comme ambassadeur du Barça. Et toute cette histoire sur la règle de la Liga qui ne permet pas de trop baisser le salaire. Ne pas oublier la multitude de clauses avec des variantes qui faisaient la lourdeur des revenus de Messi et qui ne sont pas pris en compte par la Liga. Bref Messi pouvait rester ! », a lancé, sur Twitter, un Frédéric Hermel qui n’a pas été convaincu par tout cela, et notamment la conférence de presse de Lionel Messi à Barcelone.