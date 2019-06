PSG : Limiter la casse avec Paredes, Leonardo pense à son ex

Dans : PSG, Mercato.

Seule recrue de l’hiver à Paris, Leandro Paredes s’est donc retrouvé attendu au tournant alors qu’il n’était clairement pas le milieu défensif tant espéré.

Une situation délicate dans un club qui ne manque pas de relayeurs. Néanmoins, l’Argentin a eu du temps de jeu en raison de l’incroyable cascade de blessures, ce qui aurait pu lui permettre de trouver son rythme au sein du PSG. Mais entre sa difficulté à s’imposer physiquement et l’imprécision assez inattendue de son jeu de passes, l’ancien du Zénith a beaucoup déçu. Et il n’est pas certain que Paredes ait sa chance la saison prochaine, lui dont le prix du transfert, à savoir 47 ME, a probablement achevé le passage d’Antero Henrique au Paris Saint-Germain.

Désormais, l’idée est directement de se séparer de l’Argentin, proposé en Russie dernièrement. Mais Leonardo, ancien dirigeant du Milan AC, a visiblement de la ressource puisque selon Calcio Mercato, l’idée de le vendre au club lombard fait son chemin. Nouvel entraineur du club, Marco Giampaolo est persuadé que sa mauvaise saison parisienne n’est que passagère, et qu’il peut retrouver le niveau qui était le sien quand il était l’un des espoirs de la Serie A sous le maillot de l’AS Roma. Une volonté qui ne sera probablement pas contredite par les dirigeants du Paris SG en cas d’ouverture des négociations, surtout que le Milan AC va perdre plusieurs éléments au milieu cet été, comme Montolivo, Bertolacci ou Bakayoko. La valeur marchande de Paredes se situerait désormais entre 30 et 35 ME, et il n’est pas certain que le PSG crache dessus à l’heure où chaque montant comptera pour recruter à d’autres postes cet été.