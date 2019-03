PSG : Libéré, délivré, il promet de tout casser au Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent durant toute la première partie de saison au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa est de retour ces dernières semaines. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, lequel peut compter sur une solution supplémentaire au poste de latéral gauche. Pour l’international français, ce retour est une délivrance, lui qui a souffert d’une pubalgie puis d’une hernie discale. Interrogé sur le site officiel du PSG, l’ancien défenseur de l’AS Monaco a raconté ses galères. Et il voit grand pour l’avenir, avec un retour espéré dans l’équipe type du coach allemand d’ici la fin de la saison…

« Ça a été compliqué entre la pubalgie et la hernie discale, j’ai passé deux années en ayant toujours une douleur quelque part. Après l’opération en septembre, j’ai mis tout de côté et je me suis vraiment concentré sur mon corps. Aujourd’hui ça a l’air de marcher, je pense avoir fait du bon travail. J’avais un programme particulier, j’ai repris les entraînements en novembre avec beaucoup de travail physique, en salle et avec le kiné tout s’est bien passé. Il fallait remettre les bases, retoucher le ballon, essayer d’être à 100 % pour aider l’équipe. L'objectif était vraiment de reprendre le rythme et les bons mouvements, retrouver les bonnes sensations. Ensuite, il y a eu Montpellier où je me suis senti libéré et j’ai pu mettre ce but qui m’a fait beaucoup de bien. Puis le match contre Nîmes, on gagne 3-0 et je joue 90 minutes » a confié Layvin Kurzawa, soulagé de voir que les galères sont enfin derrière lui.