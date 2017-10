PSG : Les Ultras du PSG toujours surveillés par la police

Dans : PSG, Ligue 1.

Ils seront près de 1.000 supporters du Paris Saint-Germain à faire le déplacement mercredi à Anderlecht en Ligue des champions. Mais si le calme est peu à peu revenu autour du club de la capitale, chaque match à l'extérieur du PSG donne lieu à de très gros contrôles des autorités. S'exprimant ce lundi dans Le Parisien, le nouveau chef de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme avoue avoir toujours à l'oeil les Ultras du Paris Saint-Germain. Et Antoine Mordacq d'expliquer les raisons de cette vigilance soutenue.

« Le retour des Ultras au Parc des Princes se passe dans le dialogue avec le club, c’est déjà un bon point. Le dernier exemple en date, c’est l’organisation du déplacement à Anderlecht, mercredi. Au Parc des Princes, les choses se passent bien sous l’autorité de la préfecture de police de Paris, notamment parce que des dispositifs importants de sécurité sont mis en place. En revanche, le suivi des supporteurs à l’extérieur est plus sensible. Y compris dans le cadre des matchs des équipes amateurs du PSG. Nous restons donc vigilants à l’égard des ultras parisiens. Il s’agit de conflits internes entre les supporteurs du Collectif Ultras Paris et les autres, portant sur la stratégie à adopter vis-à-vis du club et sur le comportement dans les stades », explique le le commissaire en charge de la lutte contre le hooliganisme. En attendant, les supporters, et pas que ceux du Paris Saint-Germain, sont de plus en plus soumis à des interdictions de déplacement.