PSG : Les Ultras à 100% dans le soutien aux soignants

Faute de pouvoir soutenir le PSG, le Collectif Ultras Paris se mobilise à 100% pour apporter du soutien aux soignants, en plus de l'action pour venir en aide aux SDF.

Le football étant en pause, le monde des supporters se mobilise dans toute la France afin d’essayer de venir en aide aux soignants, aux personnes en difficultés ou à nos aînés. De quoi tordre le cou à ceux qui crachent régulièrement sur les supporters de football. Du côté de Paris, le Collectif Ultras Paris ne compte pas ses heures, puisque chaque jour les fans du PSG vont d’hôpital en hôpital afin d’offrir un peu de réconforts au personnel soignant en distribuant gâteaux, fruits, boissons…de quoi témoigner de toute la gratitude de la population. Et visiblement, ces actions du CUP vont droit au cœur des personnes concernées.

Le Collectif Ultras Paris est également très actif, en respectant les mesures de distanciation sociale, dans les rues de la capitale en venant également soutenir les sans-abris. Là encore, les supporters parisiens distribuent des vivres et continuent à dialoguer avec ceux qui sont évidemment encore plus dans la difficulté et isolés en pleine période de confinement. Le CUP et les autres associations de supporters en France sont à la hauteur.