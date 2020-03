PSG : Les Ultras n'abandonnent pas les SDF, bravo !

Dans : PSG.

Invités à rester confinés, les Français respectent plus ou moins bien cette mesure. Malheureusement, les SDF n'ont, eux, pas la chance de pouvoir se mettre à l'abri. Et les Ultras du PSG ne les oublient pas.

Le Collectif Ultras Paris a ses activités les plus visibles, à savoir soutenir bruyamment le Paris Saint-Germain, mais ce que l’on sait moins c’est que le CUP vient depuis longtemps en aide aux sans domicile fixe de la capitale en distribuant des repas. Et forcément, alors que la France est en confinement suite à l’épidémie de coronavirus, la situation des sans-abris est encore plus dramatique. Mais du côté des Ultras du PSG, on ne veut pas laisser tomber les SDF et c’est pour cela que dans le respect des règles, une distribution de repas a eu lieu jeudi soir. Une organisation qu’une responsable précise.

Dans Le Parisien, Sarah explique comment tout cela s’est goupillé car forcément il a fallu se mettre en conformité avec les exigences sanitaire : « Les bénévoles ont eu plusieurs contrôles, mais on avait pris des précautions. On avait imprimé une feuille avec des consignes que chacun s'engageait à respecter. On leur a fourni une attestation, un peu comme celle d'un employeur, et chacun avait son document individuel de sortie. On a distribué des gants et demandé à ceux qui avaient des masques de s'en munir. » Et du côté de ceux qui ont distribué les repas, on avoue que les SDF ont apprécié que l’opération soit maintenue. « Depuis lundi, plus personne ne passe les voir, donc ça leur a fait chaud au cœur. Ils sont des êtres humains comme nous, comment pourrons-nous sortir indemne de cette crise en sachant que des milliers de personnes sont mortes de faim ou d'isolement ? » explique Carlos, membre du Collectif Ultras Paris, qui a participé à cette distribution. Du côté du CUP on réfléchit déjà à organiser une deuxième soirée, toujours dans le respect des règles.