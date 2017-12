PSG : Les terribles accusations de Sévérac contre certaines stars du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au lendemain de la défaite du PSG à Munich, les oreilles doivent siffler du côté du Camp des Loges, tant la prestation parisienne a été indigente, notamment lors de la première période, à l'Allianz Arena. Forcément, Unai Emery en prend plein la tête, le coach basque ayant encore montré ses limites, mais certains joueurs du Paris Saint-Germain ne passent pas entre les gouttes. Et ce mercredi, dans Le Parisien, Dominique Sévérac n'y va pas avec le dos de la cuillère.

« Les latéraux sont livrés à eux-mêmes tant que Neymar et Mbappé ne défendent pas, le milieu donne plus dans la dentelle que le combat ; et la Coupe d’Europe réclame souvent plus le deuxième que la première et un chef de meute ne répond toujours pas à l’appel. Dani Alves ? Complètement dépassé pour aboyer. Neymar ? Trop faiblement impliqué pour rameuter et quasi insupportable pendant 90 minutes. Thiago Silva ? Encore une fois capitaine abandonnant les siens, sur blessure. Reste le cas Emery. Il se passe des choses décidément étranges avec cet entraîneur. Le PSG n’avait plus perdu depuis quatre ans chez un promu ? Il est à la tête d’une formation battue à Strasbourg samedi dernier. Paris ne perd jamais deux fois de suite ? Avec lui, si. La dernière fois, c’était en décembre 2014 dans l’enchaînement Barcelone-Guingamp, Europe et L1. Déjà entamé par la remontada, son crédit diminue forcément. Il passera l’hiver parce qu’au fond ces revers paraissent sans conséquences immédiates. Un an et demi après, il n’a toujours pas convaincu », balance, dans son édito, Dominique Sévérac pour qui ce Paris Saint-Germain là est un outsider en Ligue des Champions mais clairement pas un prétendant majeur au titre final.