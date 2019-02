PSG : « Les stats c'est bien, l'équipe c'est mieux », du Mbappé tout craché

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé, buteur du PSG, après la victoire contre l'ASSE (1-0) : « Mon but ? J'ai essayé une première fois, je l'ai envoyé en haut. Quand on persévère, ça finit par payer. Dani me la met bien. Ensuite, je la joue à l'instinct, et elle va dans la lucarne. On a joué une bonne équipe, surtout à la maison. Ils jouent à fond, avec le coeur, devant leurs supporters. Ils essayent de jouer au ballon. Le terrain, c'est autre chose... Pas beaucoup d'équipes viendront gagner ici, nous, on l'a fait. On est contents. Déjà 19 buts ? Il y a un match mercredi, donc on peut encore améliorer, mais c'est bien. Il faut continuer et viser le plus haut possible. Les stats, c'est bien, mais l'équipe c'est mieux. Le trophée d'homme du match ? J'en ai déjà pas mal, mais il n'y en a jamais assez. Il va dans la salle à trophées », a-t-il lancé sur Canal +.