PSG : Les stars au-dessus du club, Sagnol cible le vrai problème

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain face à Manchester United en Ligue des Champions, beaucoup d’observateurs sont surpris. Mais ce n’est pas vraiment le cas de Willy Sagnol.

De son côté, le technicien estime simplement que le club francilien se heurte à un cap décisif depuis plusieurs saisons. « Ce n’est pas un coup d’arrêt, puisque le constat d’échec est le même chaque année, a constaté le consultant de RMC. On pensait que le PSG avait peut-être passé un cap, mais en fait non. » Et selon lui, la raison de ces échecs répétés concerne l’attitude de plusieurs joueurs majeurs qu’il juge trop libres.

« On a parlé de certaines choses ces dernières semaines, de certains joueurs qui se dispersaient un peu trop dans des campagnes de pub, dans les médias… On a encore parlé de Neymar, a rappelé Sagnol. On nous a répondu : "arrêtez avec vos esprits étriqués, les mecs ils font ce qu’ils veulent". Mais à la fin on se rend compte que chaque année l’histoire se répète, chaque année les joueurs font ce qu’ils veulent. »

Le PSG trop négligent ?

« Ce sont des petits détails qui font qu’à la fin de la saison, les clubs font de grandes performances. Et malheureusement, j’ai l’impression à Paris que ces petits détails, qui font que tu es un club avant d’être une accumulation de stars, ne sont pas pris au sérieux. Quand il faut s’arracher pour le maillot, il y a tout de suite moins de monde… A la fin, tu le payes », a dénoncé l’ancien joueur du Bayern Munich, qui n’hésite pas à cibler la direction.