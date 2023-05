PSG : Les star refusent Paris, Messi va se venger

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Le champion du monde vit d'ailleurs des moments difficiles dans la capitale depuis quelques semaines.

L'aventure de Leo Messi au PSG n'aura jamais porté ses fruits. Après une première saison ratée, l'Argentin était revenu avec de meilleures intentions. D'ailleurs, lors de cet exercice, ses stats sont plutôt bonnes. Mais il n'aura pas permis au PSG de passer un cap en Ligue des champions. Pire, son implication sur le terrain laisse parfois à désirer. Pour ne rien arranger, l'épisode de l'Arabie saoudite a définitivement fini de faire pester les Ultras du club, qui l'ont insulté et veulent son départ. Face à Ajaccio, même sans le CUP, Messi a encore essuyé des sifflets. Une situation gênante et chaotique pour le septuple Ballon d'Or. Pour Jérémy Ménez, tout ça ne fait pas les affaires du PSG pour séduire de prochaines stars à venir signer au club.

Messi, le PSG coincé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Au micro de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet et il est pour le moins détonnant. « Son arrivée a été un peu forcée. Quand tu vas dans un club à contre-cœur, c'est plus difficile. Et puis il faut un temps d'adaptation même si tu es Leo Messi. Tout ça a fait que ça a été négatif. Il n'y a jamais eu de relation avec le public (...) Quand j'entends les sifflets... Tous les problèmes du PSG ne se résument pas à Lionel Messi. Je pense que cette affaire avec Leo Messi, par rapport aux grands joueurs qui peuvent potentiellement arriver au PSG, ça ne va pas aider le club », a notamment indiqué Jérémy Ménez, qui souhaite bien du courage au club de la capitale pour convaincre certains joueurs suite au traitement qu'a reçu le champion du monde cette saison. Réponse dans les prochaines semaines, alors que de jolis noms sont annoncés dans les petits papiers du club francilien.