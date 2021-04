PSG : Les remplaçants sont nuls, Mbappé ne va pas aimer

Dans : PSG.

Double buteur, Kylian Mbappé a refusé d’évoquer son avenir au micro de Canal + après la victoire du PSG contre l’ASSE (3-2).

Lancé sur le sujet par Olivier Tallaron, l’attaquant du Paris Saint-Germain a habilement esquivé en indiquant que sa seule obsession était de « gagner les matchs ». Pour l’ancien buteur de Monaco, ce n’est tout simplement pas le moment d’évoquer les négociations en cours entre le PSG et son entourage pour sa prolongation de contrat, alors que son bail court jusqu’en 2022. Au-delà de l’aspect économique, Kylian Mbappé exige des garanties sportives pour poursuivre son aventure au Paris SG. Et sur ce point, cela pourrait bloquer selon Philippe Sanfourche, lequel estime que ce match contre Saint-Etienne ne va pas aider à convaincre Kylian Mbappé. Le niveau de certains joueurs habituellement remplaçants et titulaires contre l’ASSE sont en cause.

« Encore un match qui démontre que le fossé entre le niveau des titulaires et de certains remplaçants est abyssal au PSG. Un sujet qui n’a pas fini d’alimenter les discussions entre les cadors et la direction, dans le cadre des prolongations » a publié le journaliste de RTL sur son compte Twitter. Un constat implacable partagé par Florian Gazan, pour qui certaines réactions de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes face à l’ASSE en disent long. « Quand on voit la tête de Mbappé après le 2eme but de l’ASSE tout est dit: remplacez les Bakker, Herrera, Rico and co ou je bouge », a extrapolé le journaliste. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront donc rassurer Kylian Mbappé sur ce point en prouvant de nouveau la compétitivité et les ambitions du PSG sur le mercato s’ils veulent convaincre la star des Bleus de prolonger. On le sait, le Real Madrid est toujours à l’affût pour récupérer Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain…