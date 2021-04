PSG : Mbappé, Kehrer… Les Tops et les Flops contre l’ASSE

Dans : PSG.

Dimanche à 13 heures, le PSG a décroché une victoire renversante contre l’ASSE (3-2). Un match de gala de plus pour l’inarrêtable Kylian Mbappé. Voici les Tops et les Flops.

Les Tops :

Kylian Mbappé : Tandis que Di Maria était préservé et que Neymar était suspendu, Kylian Mbappé était bien titulaire pour le PSG contre l’ASSE. Buteur contre le Bayern Munich au match aller et très bon au retour mardi, l’international tricolore a encore répondu présent. Tout au long du match, il a beaucoup permuté entre l’axe et le côté gauche. C’est finalement dans le money-time qu’il s’est montré décisif, tout d’abord en égalisant du pied droit après un contrôle magistral puis en obtenant un penalty et en le transformant lui-même. Une prestation XXL de la part du champion du monde, plus que jamais l’homme fort du PSG dans la course au titre.

Mauro Icardi : Eloigné des terrains depuis plusieurs matchs, l’Argentin effectuait son grand retour dans le groupe du PSG. Trop juste pour débuter, l’ex-capitaine de l’Inter Milan a disputé 25 minutes. Discret, Mauro Icardi a finalement donné la victoire à son équipe au bout du temps additionnel (95e). Un but de la tête dans son pur style de renard des surfaces, dont le profil a manqué au Paris SG ces dernières semaines en championnat dans des matchs fermés comme celui face à Lille par exemple. Le retour de Mauro Icardi intervient au meilleur moment de la saison pour le PSG.

Toute l’action de Mbappé, du coup d’épaule au début, de la friction avec Hamouma jusqu’à l’appel pour aller provoquer le penalty, c’est grand. Depuis l’ouverture du score de Bouanga, il est en mission pour aller gagner la rencontre. Fascinant. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 18, 2021

Les Flops :

Thilo Kehrer : Marquinhos et Idrissa Gueye blessés, Thilo Kehrer était titulaire en défense centrale contre l’AS Saint-Etienne ce dimanche après-midi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Allemand n’a pas rassuré sur son niveau de jeu contre Khazri, Hamouma et consort. En première mi-temps, il était plutôt à l’aise, jouant bien le hors-jeu avec Kimpembe. La seconde période fût beaucoup plus pénible pour l’ancien défenseur de Schalke 04, complètement battu par le déplacement de Denis Bouanga sur le but de l’ouverture du score de l’ASSE à dix minutes de la fin. Balle au pied, il a paru assez fébrile et peu inspiré dans ses relances.

Danilo Pereira : Et si Thomas Tuchel avait raison ? Très bon en défense centrale contre le Bayern Munich, l’ancien capitaine du FC Porto retrouvait son poste de prédilection au milieu de terrain. Aligné au côté d’Ander Herrera, le Portugais a éprouvé toutes les peines du monde, aussi bien sans le ballon qu’avec. Trop lent, il a eu du mal à contenir Camara, Neyou et Youssouf. Balle au pied, il n’a jamais cassé les lignes et la différence avec Idrissa Gueye, hyperactif contre le Bayern Munich, a sauté aux yeux. Il devra sérieusement monter son niveau s’il veut s’installer comme un titulaire au milieu, un secteur où la concurrence fait rage avec Gueye, Verratti et Paredes.