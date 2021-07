PSG : Les meilleurs talents toujours dans le flou

Dans : PSG.

Alignés en l’absence de nombreux internationaux pendant la préparation, certains jeunes du Paris Saint-Germain ont marqué des points sous les yeux de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Mais pour le moment, leur avenir dans la capitale n’est pas garanti.

Comme chaque année au Paris Saint-Germain, le retour tardif de nombreux internationaux permet aux jeunes talents de se montrer. Plusieurs produits de la formation francilienne se sont illustrés lors des matchs amicaux et peuvent prétendre à une place dans les rotations de Mauricio Pochettino la saison prochaine. C’est notamment le cas d’Arnaud Kalimuendo qui, suite à son prêt convaincant à Lens, a été récupéré via une clause de rachat à 1,5 million d’euros.

Du coup, l’attaquant de 19 ans se voit rester, alors que ses dirigeants n’écartent pas un départ compte tenu de sa cote au mercato. En plus de Montpellier, Lille et de l’AS Saint-Etienne, L’Equipe indique que des clubs allemands et italiens sont à l’affût. Une situation comparable à celle d’Eric Junior Dina Ebimbe qui a également brillé par intermittence pendant la préparation. Le coach Mauricio Pochettino apprécie son profil. Mais d’après Culture PSG, si le club ne parvient pas à pousser des indésirables vers la sortie, le milieu prêté à Dijon la saison dernière risque d’être sacrifié, lui qui intéresserait Lens et l’AS Saint-Etienne.

Xavi Simons a convaincu

Rappelons aussi que l’entrejeu parisien est pour le moment bouché avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum, sachant que le Français Paul Pogba est convoité. C’est aussi un obstacle pour Xavi Simons qui, grâce à ses buts et ses bonnes performances récentes, a peut-être gagné sa place de titulaire pour affronter Lille au Trophée des Champions dimanche, envisage Le Parisien. En tout cas, le Néerlandais a des chances de rester, tout comme les tout jeunes El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi, probablement avec un temps de jeu très réduit. En revanche, le milieu offensif Bandiougou Fadiga est annoncé sur le départ suite à son prêt au Stade Brestois. A priori, il ne sera pas le seul.