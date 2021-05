PSG : Les JO et le salaire, Mbappé veut le statut de Neymar

Dans : PSG.

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger en faveur du PSG.

En interne, le dossier Mbappé inquiète la direction du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le mercato estival approche et contrairement à Neymar, l’international tricolore n’a pas donné son aval pour prolonger. Le PSG aimerait le faire resigner pour une période longue durée tandis que de son côté, Kylian Mbappé traîne des pieds pour prolonger. L’attaquant de l’Equipe de France est courtisé par le Real Madrid et exige des garanties sportives fortes avant de donner son feu vert à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport croit savoir que Kylian Mbappé serait également contrarié par quelques détails en interne, ce qui repousse inlassablement sa prolongation de contrat.

Mbappé jaloux de Neymar ?

Une nouvelle fois, les Jeux Olympiques de Tokyo sont au cœur des débats. Le journal italien aux pages roses persiste et signe en affirmant que Kylian Mbappé souhaite absolument défendre les couleurs de l’Equipe de France aux JO cet été, une volonté que le Paris SG ne partage pas. Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne veulent pas libérer l’international tricolore pour une compétition se disputant en dehors des dates FIFA. Une participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques signifierait qu’il serait absent pour le début de la saison en Ligue 1. Impensable pour l'état-major francilien. De plus, Kylian Mbappé aurait toujours le sentiment de passer en n°2 derrière Neymar, malgré des statistiques bien plus impressionnantes que celles du Brésilien cette saison. La petite crise de jalousie de Kylian Mbappé pourrait notamment être un moyen de pression pour obtenir un salaire équivalent à celui de l’ancien Barcelonais, qui touche près de 3 ME par mois à Paris. Reste maintenant à voir comment les dirigeants du PSG géreront l’épineux cas Kylian Mbappé à quelques semaines du mercato…