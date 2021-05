Esp : Benzema attire Dybala et Mbappé à Madrid

Dans : Liga.

Un détail remarqué sur une publication Instagram de Karim Benzema a mis le feu aux poudres en Espagne, où l'on imagine déjà Kylian Mbappé et Paulo Dybala rejoindre le Real Madrid.

Comme ce fut le cas à plusieurs reprises depuis son retour sur le banc du Real, l'avenir de Zinédine Zidane est très incertain. Aujourd'hui et encore plus depuis ses dernières déclarations, la tendance est à un départ de l'entraîneur français. Très proche de son coach, Karim Benzema, buteur lors de la victoire madrilène contre Grenade, a tenu à apporter son soutien à Zizou avec une photo postée sur Instagram où l'on peut voir les deux hommes célébrer le but de l'attaquant. Mais un détail sur cette publication sur les réseaux sociaux a alerté en Espagne, et Don Balon notamment...

Un duo Mbappé - Dybala en route vers Madrid ?

Le Real Madrid s'apprête à vivre une intersaison très mouvementée. Lassé des échecs répétés en Ligue des Champions et conscient que l'effectif est en fin de cycle, Florentino Pérez est prêt à mettre la main au porte-monnaie. Alors quand Don Balon remarque que Kylian Mbappé, courtisé avec insistance par le club espagnol, a liké la photo de Benzema et Zidane, il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec Paris, le champion du monde 2018 hésite toujours entre Paris et Madrid. Très attentionné sur tout ce qui concerne son image et ses réseaux sociaux, Mbappé n'est pas un joueur réputé pour mettre des likes à tout va, bien au contraire. Cette action est donc perçue en Espagne comme un véritable appel du pied au Real. Mais le joueur du PSG n'est pas le seul à avoir liké cette photo. En effet, Paulo Dybala, en instance de départ du côté de la Juventus, fait également partie des personnes ayant aimé la publication. Courtisé par l'Atletico, le Barça ou encore Manchester United, l'Argentin a souvent affiché sa préférence pour le Real. La presse espagnole évoque même un possible échange entre la Joya et Marco Asensio. Avec Dybala et Mbappé, le Real Madrid disposerait en tout cas d'une attaque de feu pour de nombreuses années.