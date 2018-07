PSG : Les jeunes du PSG vont tout casser, parole de spécialiste

Dans : PSG, Ligue 1.

Lundi après-midi, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Atlético Madrid. Et c’est avec une équipe très rajeunie que la bande de Thomas Tuchel est venue à bout de celle de Diego Simeone. La preuve, ce sont Nkunku, Diaby et Postolachi qui ont marqué les buts parisiens. Directeur sportif du centre de formation du PSG, Luis Fernandez s’est exprimé dans les colonnes du Parisien sur cette jeunesse dorée du club de la capitale. Selon lui, tous ces jeunes joueurs sont « capables de grandes choses » si la chance leur est donnée en compétition officielle durant la saison.

« Je ne suis pas du tout surpris par leur performance. Ils saisissent tous la chance qu’ils ont de pouvoir s’entraîner et jouer avec l’équipe première. C’est une réelle satisfaction. Leurs efforts sont récompensés. Quand ils ont la confiance du club, ces jeunes sont capables de grandes choses, ils sont tous très talentueux. Ils sortiront tous grandis de cette pré-saison. S’entraîner avec les pros, avec toute l’exigence que cela implique, cela ne peut être que bénéfique pour eux. Il ne faut pas oublier qu’ils sont très jeunes, certains sont à peine majeurs ! Loïc Mbe Soh est né en 2001 mais cela ne l’a pas empêché de montrer de belles promesses en défense. L’âge n’a aucune importance. Il faut simplement les laisser progresser, prendre le temps. Regardez le but de Postolachi, il est dans la suite logique de sa progression. Ils ont de belles choses à faire cette année, leur programme va être très chargé. Le championnat pour les U19 et la réserve, la coupe Gambardella pour certains, la Youth League pour d’autres. Cette expérience accumulée cet été leur servira à coup sûr cette saison » a confié un Luis Fernandez emballé, qui sait que cette pré-saison va ouvrir la porte de l’équipe première à certains éléments. Et d’autres, déjà bien installés dans le groupe professionnel, pourraient gratter de plus en plus de temps de jeu en L1. On pense notamment à Christopher Nkunku, lequel plaît beaucoup à Thomas Tuchel.