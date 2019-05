PSG : Les haters abusent, la saison de Paris n'est pas si moche

Dans : PSG, Ligue 1.

Battu par le Stade de Reims vendredi lors de l’ultime journée, le Paris Saint-Germain a subi de nombreuses critiques en cette fin de saison.

Et pour cause, l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas brillé en cette fin de championnat, concédant plusieurs défaites. Surtout, le club de la capitale n’a raflé qu’un trophée, pour la première fois depuis des années. Un fiasco aux yeux des amateurs de football. Un constat très sévère selon Lucas, qui brille de mille feux à Tottenham mais qui regarde toujours attentivement les résultats du PSG.

« C’est une saison difficile pour Paris mais pour moi ce n’est pas catastrophique car c’est difficile de gagner tous les trophées chaque saison. Paris lors des 5 dernières saisons a tout gagné. Le plus difficile c’est la L1, et ils l’ont gagnée » a expliqué l’attaquant brésilien de Tottenham, qui garde encore de nombreuses attaches au PSG, où joue toujours son grand ami Marquinhos. Et qui espère évidemment que le champion de France affichera un autre visage en Ligue des Champions la saison prochaine.