PSG : Les gardiens à la trappe, Paris a tout faux et il accuse !

De retour de prêt cet été, Kevin Trapp a réalisé l’ensemble de sa préparation au Paris Saint-Germain avant finalement de faire son retour à l'Eintracht Francfort de manière définitive. Numéro un sans conteste au sein du club allemand, le gardien de 29 ans n’a jamais eu un rôle clair dans la capitale française. Chose qu’il regrette puisque sur l’antenne de Canal Plus, l’international allemand a critiqué la gestion des gardiens à Paris, en estimant qu’il était anormal que lui ou Alphonse Areola n’ait pas eu plus de temps pour prouver leur valeur. Unai Emery, Thomas Tuchel et la direction sportive du club apprécieront…

« C’est difficile l’alternance pour ce poste parce que tous les gardiens font des erreurs et c’est difficile de les juger sur une erreur. Il faut les juger sur une saison. Mais, ces dernières années, il n’y a jamais eu à Paris de gardien qui a joué toute la saison en tant que numéro un, qui a pu se montrer sur toute la durée d’une saison. Pour un gardien, ce n’est pas facile de vivre une situation comme ça » a regretté Kevin Trapp, lequel a par ailleurs indiqué qu’il était finalement logique pour lui de quitter le Paris Saint-Germain au vu de cette situation. Heureusement, Leonardo semble avoir compris les erreurs du passé à Paris, et s’est attaché les services d’un n°1 incontestable avec Keylor Navas, recruté en provenance du Real Madrid.