PSG : Les boulets c'est dehors, Paris est sans pitié

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après avoir trouvé un accord avec Francfort pour le transfert de Kevin Trapp, Paris a d’autres dossiers épineux à gérer au rayon des départs.

Effectivement, trop d’indésirables composent encore l’effectif parisien aux yeux de Thomas Tuchel et de Leonardo, raison pour laquelle le directeur sportif brésilien va s’activer pour trouver des portes de sortie à Jesé et à Choupo-Moting. Selon les informations du Parisien, les deux attaquants, qui ressemblent de loin aux deux plus gros flops de l’ère QSI, ne vont pas faire de vieux os dans la capitale.

« Choupo-Moting et Jesé font également partie des joueurs sur le départ. Le premier a manifesté son désir d’honorer sa dernière année de contrat avec le PSG mais, vendredi dernier, Tuchel n’a pas manifesté une envie débordante de poursuivre leur collaboration. Leonardo va devoir trouver une porte de sortie » affirme le quotidien francilien, qui précise par ailleurs que Stanley Nsoki est également sur le départ. Pour le départ du défenseur français, Paris a trouvé un accord avec Newcastle à hauteur de 11 ME mais les négociations traînent entre le joueur et les Magpies.