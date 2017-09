PSG : Les attaques incessantes coûtent de l'argent au PSG et ça l'agace !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Le Paris Saint-Germain focalise la rage de certains dirigeants que ce soit à l'étranger, et bien évidemment en France où Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à taper dur sur le club de la capitale depuis le fameux transfert de Neymar. A cela s'ajoute également le contrôle décidé à la surprise générale par l'UEFA après la fin du mercato, l'instance européenne du football, mis sous pression, n'ayant pas attendu la fin de saison pour s'attaquer au bilan financier du PSG.

Mais cette fois, cela commence à sérieusement chauffer les oreilles des responsables du Paris Saint-Germain, et jeudi, lors d'une réunion commune des clubs français qui sont classés à l'indice UEFA, Nasser Al-Khelaifi a tenu à faire savoir son vif mécontentement concernant ce qu'il s'était dit en France sur le PSG, suivez mon regard, le football français ayant, selon lui, plutôt intérêt à faire front commun pour défendre ses intérêts. Et dans la foulée de cette intervention du dirigeant qatari du Paris Saint-Germain, Victoriano Melero, qui vient d'être nommé secrétaire général du Paris Saint-Germain, a lui répété que l'action lancée par l'UEFA paraissait toujours autant incompréhensible. Et selon L'Equipe, le dirigeant du PSG estime que Paris « coupable avant même d'être jugé », Melero affirmant que les attaques venues de plusieurs clubs ne sont pas neutres et constituent un préjudice lorsqu'il s'agit de trouver des sponsors et même pour vendre des joueurs. Autrement dit, un retour de bâton pourrait avoir lieu si l'enquête de l'UEFA fait pshiiit.