PSG : Les 50 ans de Paris ? Neymar s'en fout

Dans : PSG, Ligue 1.

Thiago Silva l'a confié après Brésil-Colombie, il se réjouit de voir Neymar rester au Paris Saint-Germain, le défenseur et capitaine du PSG étant persuadé que son compatriote va tout faire pour permettre au club de la capitale de fêter dignement son 50e anniversaire. Une version idyllique à laquelle Jérôme Alonzo ne croit pas du tout. Pour l'ancien gardien de but du PSG, désormais consultant, si Neymar peut largement aider le Paris Saint-Germain cette saison, ce sera uniquement dans son propre intérêt et nullement dans celui du Paris SG.

Car pour Jérôme Alonzo, il ne faut aucun doute que la star brésilienne se moque éperdument de l'anniversaire du PSG. « Neymar fera une grande saison. Pas pour les 50 ans du PSG, car il s’en fout. Il n’en a rien à faire du PSG. Mais il va le faire pour lui. Même si la démarche est égoïste, le PSG en tirera les bénéfices. Avec cet effectif-là, car la structure de l’effectif est très bonne cette année, et avec un grand Neymar, revanchard, égoïste, ça peut amener le PSG très loin. Même si je ne suis pas d’accord avec tout ce qu'il y a eu cet été, et je déplore la manière dont il a fait les choses, je pense effectivement, comme il est au-dessus, qu’il va faire une grande saison », a confié le consultant de L'Equipe.