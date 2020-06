PSG : Leonardo sur Camavinga, l’ordre vient du Qatar

Dans : PSG.

Très convoité sur le marché des transferts, le milieu du Stade Rennais Eduardo Camavinga intéresse notamment le Paris Saint-Germain. Et plus précisément ses propriétaires au Qatar.

Le Stade Rennais pourra-t-il résister aux assauts pour Eduardo Camavinga ? Rien n’est moins sûr. Alors que le club breton souhaite conserver son phénomène au moins une saison supplémentaire, les prises de renseignement se multiplient. Les nombreuses formations intéressées veulent toutes savoir combien coûterait le transfert du milieu de 17 ans. On peut imaginer que la réponse a été dissuasive. D’autant que le récent troisième de Ligue 1 peut compter sur son joueur.

En effet, le relayeur naturalisé français ne mettra pas la pression pour quitter son club formateur. Camavinga serait ravi de disputer la Ligue des Champions avec les Rouge et Noir, sachant que son avenir à court terme passe par un départ ou par une prolongation (et une revalorisation salariale) de son contrat qui expire en 2022. Reste à savoir comment réagira le Stade Rennais lorsque les offres concrètes arriveront. On sait que le Real Madrid prépare une offensive, et que le Paris Saint-Germain se tient bien à l’affût.

Leonardo refroidi par Rennes ?

Le média Foot Mercato confirme l’intérêt du club francilien et précise que l’initiative, ou plutôt l’ordre vient directement du Qatar ! Autant dire que Leonardo s’est sûrement empressé de prendre les renseignements nécessaires. Pourtant, le directeur sportif parisien n’aurait pas contacté l’entourage de Camavinga. Le Brésilien a-t-il été refroidi ? C’est possible. Quoi qu’il en soit, le dirigeant semble plus actif sur d’autres pistes, comme celle menant au Serbe de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic.