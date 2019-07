PSG : Leonardo supplié de recruter un goal, et vite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Le poste de gardien, ce n'est pas une priorité. Nous avons Trapp, Areola, Bulka et un quatrième gardien, Garissone Innocent. C'est la réalité aujourd'hui. On verra quels seront les choix sportifs pour la saison à venir mais il est trop tôt pour en parler ». Dans les colonnes du Parisien lundi soir, Leonardo indiquait clairement que le Paris Saint-Germain ne faisait pas du poste de gardien une priorité au mercato. Intéressé par Gianluigi Donnarumma ou encore par Keylor Navas, le club francilien surveille le marché mais ne semble pas enclin à passer à l’offensive.

Une belle erreur selon Etienne Moatti, lequel a estimé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe qu’un renfort au poste de gardien de but était urgent au PSG. « Pour moi, le PSG aurait raison de chercher un nouveau gardien. Je ne suis pas convaincu par Alphonse Areola. Je pense que le PSG doit régler ce problème de gardien en mettant un peu d’argent, même une somme importante pour un très bon gardien. J’ai entendu que le PSG était intéressé par Keylor Navas. Navas, c’est au-dessus et cela offre plus de garanties qu’Areola » a indiqué le chroniqueur, persuadé que le renfort d’un gardien est nécessaire au mercato pour Paris.