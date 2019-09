PSG : Leonardo sort sa fourchette, Tuchel respire mieux

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si la large victoire du Paris Saint-Germain mercredi face au Real Madrid a soulagé Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du PSG sait bien qu'après une première saison mitigée, il n'aura pas le droit à trop d'erreurs cette saison. D'autant plus que Leonardo n'a pas été à l'origine de sa venue au sein du club de la capitale, et que le directeur sportif du Paris SG n'hésitera pas à trancher dans le vif s'il le faut. Cependant, Leonardo ne virera pas Thomas Tuchel pour le plaisir, et il a tenu à prouver à ce dernier qu'il pouvait avoir les meilleures relations du monde si tout se passe bien sur le plan sportif.

C'est ainsi que Leonardo a accepté l'invitation de Thomas Tuchel à l'occasion des 46 ans de ce dernier, et le Brésilien a même pris la peine de venir avec son épouse pour participer à un repas réunissant l'ensemble des salariés du Paris Saint-Germain. Un geste à priori anodin, mais qui a été très apprécié par le technicien allemand. Selon L'Equipe, Tuchel et Leonardo ont plutôt des relations très harmonieuses, et n'hésitent pas à se lancer quelques blagues, le coach du PSG appréciant notamment de ne plus être le seul à assumer tous les événements qui interviennent à Paris. Désormais uniquement focalisé sur le sportif, Thomas Tuchel sait cependant que cette bonne relation avec Leonardo n'est pas une garantie à long terme...restaurant ou pas.