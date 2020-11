PSG : Leonardo sacrifie une légende, Matuidi sous le choc

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu plusieurs joueurs d’envergure au mercato, à l’instar d’Edinson Cavani ou encore de Thiago Silva.

Numériquement, le départ de l’attaquant uruguayen a été compensé par le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. En revanche, aucun défenseur central de métier n’a été recruté par Leonardo pour combler le départ de Thiago Silva à Chelsea. Et au-delà du non-remplacement du Brésilien, c’est le départ d’un capitaine emblématique de l’histoire du Paris Saint-Germain qui interpelle Blaise Matuidi. Interrogé par Téléfoot La Chaîne, le milieu de terrain de l’Inter Miami a avoué qu’il avait beaucoup de mal à comprendre comment le PSG avait pu se séparer d’un joueur si emblématique. D’autant que Thiago Silva prouve à Chelsea, en ce début de saison, qu’il est loin d’être cramé…

« Il ne faut pas oublier que le PSG a fait une finale de la Ligue des Champions. Ce n’est pas rien quand on connaît l’envie du club de pouvoir soulever ce trophée. Ils ont perdu un joueur très important en la personne de Thiago Silva qui était, pour moi, l’un des hommes phares de ce projet. Maintenant, ils ont des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants au monde et je pense qu’ils vont encore être dans la course cette année pour gagner la Ligue des Champions, mais pour cela il faut qu’ils soient ensemble. On sait que la difficulté dans ce club c’est d’être unis et c’est seulement comme ça qu’ils obtiendront un résultat » a analysé le champion du monde 2018, pour qui le Paris Saint-Germain reste l’un des grands favoris en Ligue des Champions, malgré le départ préjudiciable de Thiago Silva. Reste maintenant à voir si la défense, pour l’instant composée de Danilo Pereira et de Presnel Kimpembe, tiendra le choc dans les grandes affiches européennes. Un doute subsiste à ce sujet…