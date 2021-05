PSG : Leonardo s’attaque à Mukiele !

Dans : PSG.

Pas convaincu par Alessandro Florenzi, le PSG multiplie les pistes au poste de latéral droit dans l’optique de la saison prochaine.

Ces derniers jours, les noms de Serge Aurier (Tottenham), Sergino Dest (Barcelone) et Hector Bellerin (Arsenal) ont filtré pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG est opposé à un retour de Serge Aurier, qu’il a dirigé à Tottenham entre 2017 et 2019, et qui ne l’avait pas vraiment convaincu. En ce qui concerne Dest et Bellerin, il s’agit -comme Florenzi- de latéraux très offensifs dont la fiabilité défensive n’est pas assurée. C’est ainsi que selon les informations de Bild, le Paris Saint-Germain s’est mis sur les traces d’un latéral bien plus solide physiquement et plus fiable défensivement. Le profil de Nordi Mukiele a été retenu par Leonardo et Mauricio Pochettino.

Les deux hommes apprécient les caractéristiques de ce grand gaillard d’1m87, aussi bien capable de jouer latéral droit que défenseur central. Utilisé à 40 reprises par Julian Nagelsmann à Leipzig cette saison, Nordi Mukiele a régulièrement été cité comme un candidat à l’Euro avec l’Equipe de France. Finalement, l’ancien joueur de Montpellier n’a pas été retenu par Didier Deschamps, mais cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de le courtiser avec assiduité. Son prix est en revanche dissuasif puisque le RB Leipzig réclame près de 30 ME pour céder son joueur. Un tarif assez logique au vu de la progression de Mukiele quand on sait que le deuxième de Bundesliga avait payé 16 ME à Montpellier pour le recruter en juillet 2018. Reste maintenant à voir si le jeu en vaut la chandelle pour le Paris SG et si Leonardo est prêt à investir une telle somme sur un latéral droit. Dans un contexte financier difficile, il n’est pas acquis que le directeur sportif du PSG validera un tel investissement. Sauf si plusieurs départs font gonfler l’enveloppe mercato de Paris.