PSG : Leonardo roi de la manipulation, gros malaise à Canal+

Dans : PSG.

Dimanche soir, l’après-match de PSG-Lyon (4-2) a été marqué par la très longue intervention de Leonardo dans le Canal Football Club. Et Dominique Armand a évoqué les conditions de cette interview...avant de voir la vidéo de ses propos disparaître.

En véritable maestro de la communication, le directeur sportif du PSG a abordé tous les sujets, de Neymar à Kylian Mbappé en passant par le Borussia Dortmund. Et tandis que son intervention a globalement été saluée par les supporters du PSG, le journaliste de la chaîne cryptée Dominique Armand a dévoilé les dessous de ce moment de télévision. Selon celui qui intervient chaque dimanche dans le Canal Football Club, le service de presse du Paris Saint-Germain avait donné quelques directives aux journalistes présents en plateau. Suffisant pour dénoncer une forme de manipulation…

« On ne savait pas du tout que Leonardo allait intervenir dans le Canal Football Club. Habituellement, nous choisissons un invité que l’on va prendre en duplex et là, c’était Angel Di Maria que l’on souhaitait avoir car il sortait d’un match assez éblouissant. Et en fait, le service de presse du Paris Saint-Germain nous a fait savoir que Leonardo souhaitait s’inviter. Il était tout-à-fait le bienvenu. Mais on nous a carrément suggéré les thèmes à aborder avec lui. En gros, on nous a fait passer le message que l’on pouvait parler de tout et notamment des sujets qui fâchent, à savoir l’anniversaire de Neymar, la sortie mouvementée de Mbappé. On était à la limite de la manipulation, comme s’il fallait qu’on lui pose les bonnes questions pour qu’il s’en prenne à la presse en général. Ce qui est drôle, c’est que comme les questions suggérées ne lui ont pas été posées, il s’est saisi lui-même des thèmes » a indiqué Dominique Armand, pour qui Leonardo a clairement souhaité utiliser le Canal Football Club afin de taper sur la presse. Des petits jeux en coulisses qui font partie du show, où Leonardo a l'habitude se mettre en lumière. Mais l'histoire n'est pas restée, puisque les différentes vidéos mises en ligne par Canal+ de cette intervention de Dominique Armand ont toutes été effacées quelques heures plus tard, preuve que les propos du journalistes ont provoqué un gros malaise au sein de la chaîne cryptée.