PSG : Leonardo refuse d’abandonner cette piste d’Henrique

Toujours en quête d’un milieu de terrain au profil différent, le Paris Saint-Germain continue de chercher la perle rare, y compris parmi ses anciennes pistes.

Les mercatos se suivent et le même refrain revient inlassablement au Paris Saint-Germain. Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé son véritable successeur. Le pensionnaire du Parc des Princes a pourtant recruté plusieurs milieux de terrain censés remplir cette fonction. Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye… Tous ont débarqué depuis près d’un an, pour finalement laisser la place de sentinelle au défenseur central Marquinhos. Du coup, Leonardo recherche encore un milieu, si possible costaud pour épauler les petits gabarits de son effectif.

On sait que le directeur sportif a notamment étudié les profils de Sergej Milinkovic-Savic et de Tiémoué Bakayoko. Mais si l’on en croit le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain serait de retour sur le dossier Allan. Rappelons que le récupérateur de Naples était déjà ciblé par l’ancien DS Antero Henrique. Depuis, son successeur a opté pour d’autres solutions avant de revenir sur cette piste. Il faut dire que le Brésilien, coté à 32 M€ et sous contrat jusqu’en 2023, ne serait pas retenu par ses dirigeants. Peut-être une occasion à saisir pour les Parisiens, en concurrence avec Everton et son manager Carlo Ancelotti qui a eu Allan sous ses ordres au Napoli.