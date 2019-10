PSG : Leonardo persiste avec ce choix étonnant au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

De retour aux affaires pour le mercato 2019, Leonardo a montré qu’il n’avait pas perdu la main.

Il a réussi les missions qu’il s’était fixé, à savoir faire venir un avant-centre, un milieu récupérateur et un gardien de but de premier plan. Sur ce dernier point, le Brésilien a raflé tous les suffrages en faisant signer Keylot Navas en provenance du Real Madrid. Malgré cette arrivée qui fait l’unanimité, « Leo » ne lâche toujours pas l’affaire sur son idée première. L’ancien entraineur et dirigeant du Milan AC rêve de recruter Gigi Donnarumma, et il compte bien repasser à l’attaque en fin de saison. Son idée serait la même que l’été dernier, à savoir envoyer Alphonse Areola, actuellement en prêt au Real Madrid, du côté du Milan AC, pour récupérer le gardien italien.

Bien évidemment, pour faire le poids, le PSG devrait y ajouter une somme d’argent non négligeable. Mais selon ESPN, l’opération est jouable pour deux raisons : le gardien italien a envie de jouer la Ligue des Champions, et son club actuel ne peut pas la lui offrir pour le moment. Et le Milan AC a des difficultés financières et Donnarumma est un des joueurs à la plus forte valeur marchande de son effectif. De quoi favoriser ce deal qui tient tant à Leonardo, même si l’Italien n’aurait clairement pas la voie libre pour être numéro 1 avec la présence de Keylor Navas.