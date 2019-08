PSG : Leonardo met un stop à ce Parisien au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Utilisé à 22 reprises par Thomas Tuchel la saison dernière au Paris Saint-Germain, Colin Dagba fait plus que jamais partie des plans de l’entraîneur allemand pour l’exercice à venir. Et pour cause, Dani Alves a quitté le navire et n’a pas été numériquement remplacé, ce qui signifie que le défenseur français de 20 ans aura encore beaucoup de temps de jeu. Qui dit joueur plus utilisé dit revalorisation salariale, c’est tout du moins de cette oreille qu’on semble l’entendre chez les représentants du joueur.

Mais à en croire les informations obtenues par L’Equipe, Leonardo aurait poliment calmé tout le monde, indiquant qu’il attendait de voir les premières performances de Colin Dagba cette saison avant de négocier une éventuelle prolongation, synonyme de revalorisation. D’autant que pour Paris, il n’y a absolument aucune urgence puisque Colin Dagba avait déjà prolongé en octobre dernier, et que son bail le lie à Paris jusqu’en juin 2023. Mettre la charrue avant les bœufs, ce n’est visiblement pas dans les habitudes de Leonardo et les joueurs du PSG vont devoir en prendre l’habitude.