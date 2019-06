PSG : Leonardo fait bien du dossier Rabiot sa priorité !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Et si Adrien Rabiot prolongeait au Paris Saint-Germain ? Vendredi, plusieurs médias affirmaient que le retour de Leonardo dans la capitale était susceptible de relancer totalement le dossier de l’international français, avec une possible prolongation de contrat dans les prochaines semaines. Et malgré plusieurs démentis, cette information continue à faire couler beaucoup d’encre. Notamment en Italie, où la Gazzetta dello Sport affirme dans son édition que Leonardo a l’intention de s’entretenir avec Adrien Rabiot dans le but de le convaincre de prolonger à Paris.

« Le premier objectif de Leonardo sera de renouveler le contrat de Rabiot. Il disposera des pleins pouvoirs de l’équipe première aux équipes de jeunes » a ainsi expliqué le journaliste Alessandro Grandesso dans les colonnes du journal aux pages roses. Reste maintenant à voir si du côté du clan Rabiot, on acceptera de négocier une prolongation de contrat avec le probable futur directeur sportif du PSG, qui voit là un moyen de renforcer l’effectif avec un bon milieu de terrain, sans verser la moindre indemnité de transfert. Ce qui pourrait permettre en parallèle de mettre le paquet dans le dossier Allan…