PSG : Rabiot ne prolongera pas, un double démenti XXL !

Dans : PSG, Mercato.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine à la fin du mois, Adrien Rabiot ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine.

Mais une chose est désormais certaine : le milieu de terrain n’évoluera plus sous le maillot du club de la capitale française. Ces derniers jours, une rumeur faisait état d’un possible rapprochement entre Rabiot et le PSG, sous l’impulsion du retour de Leonardo. Sauf qu’il n’en est rien. D’après les informations de RMC, l’international français ne prolongera pas son contrat à Paris, et de son côté RTL affirme que cela n'a jamais été envisagé par le clan Rabiot, l'entourage du milieu ayant fait savoir que tout cela était totalement bidon.

« Vu la fin de l’histoire entre nous, vu que l’on est encore en conflit juridique, vu ce qu’il s’est passé depuis un an, c’est même pas une possibilité étudiée », explique même une source proche de la direction francilienne. Désormais, Rabiot va devoir trouver chaussure à son pied. Ce qui n’est pas chose aisée, compte tenu des prétentions salariales de son clan. Même s’il « ne croule plus sous les propositions », le joueur de 24 ans reste tout de même dans le viseur de Manchester United.