PSG : Leonardo et Al-Khelaifi pas d'accord sur Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu au Paris Saint-Germain à la demande de l'Emir du Qatar, qui souhaitait que Nasser Al-Khelaifi soit épaulé pour diriger de manière plus musclée le PSG, Leonardo a hérité d'un énorme cadeaux empoisonné avec le dossier Neymar Jr. Pour le directeur sportif, afin de répondre aux exigences de Doha, seule la manière forte doit s'imposer et il n'y a pas la place pour tergiverser avec le clan Neymar. Oui mais voilà, du côté de Nasser Al-Khelaifi on ne se refait pas, et le président du Paris SG est lui prêt à lâcher un peu de lest afin que la star brésilienne reste au Paris Saint-Germain.

Pour Le Parisien, c'est une évidence, NAK et Leonardo ne voient pas les choses de la même façon concernant Neymar. « L’enlisement du dossier ne déplairait pas à Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours eu la volonté de remettre Neymar dans le droit chemin plutôt que de le pousser dehors, selon son entourage. La position de Leonardo est plus incertaine. C’est entre lui et la star que la situation reste la plus tendue et méritera encore de gros efforts de part et d’autre si aucune porte de sortie n’est trouvée d’ici à la fin de l’été », explique le quotidien francilien, qui pense que le directeur sportif du PSG devra probablement mettre de l'eau dans son vin afin que les choses s'arrangent, si besoin est, avec Neymar.