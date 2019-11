PSG : Mbappé a la fièvre, c'est Paris qui tremble

Dans : PSG.

Forfait lundi avec l'équipe de France en Albanie en raison d'une forte fièvre, Kylian Mbappé est plus qu'incertain pour le match de vendredi contre Lille. Le PSG tremble car le déplacement à Madrid se profile.

Kylian Mbappé est malade, et c’est le Paris Saint-Germain qui commence à avoir la fièvre. Car l’attaquant parisien de l’équipe de France n’est pas encore au sommet de sa forme loin de là, puisque de retour au Camp des Loges, après avoir renoncé au dernier moment au match Albanie-France, Kylian Mbappé n’a pas été en mesure de prendre part à l’entraînement collectif prévu ce mercredi après-midi. Selon Le Parisien, la star française du PSG est encore très affaiblie et on s’oriente de plus en plus vers un forfait de Mbappé pour le match contre Lille prévu vendredi soir au Parc des Princes dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.

Si Thomas Tuchel ne veut prendre aucun risque avec Kylian Mbappé c’est que mardi prochain le Paris Saint-Germain se déplace à Santiago-Bernabeu en Ligue des champions. Et forcément l’entraîneur allemand du club de la capitale compte sur son attaquant français pour cette rencontre forcément très importante face au Real Madrid dans la course à la première place du groupe de Ligue des champions. A priori, du côté du PSG on est très confiant concernant le retour de Mbappé pour le voyage à Madrid, et c'est pour en être sûr à 100% que ce dernier va probablement zapper la réception du LOSC.