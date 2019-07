PSG : Leonardo craque pour deux défenseurs de L1, dont Youcef Atal

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN, RCSA.

Depuis son grand retour au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est surtout concentré sur un recrutement axial.

Après avoir renforcé la charnière centrale du club de la capitale avec Abdou Diallo, le directeur sportif s'attelle désormais à la venue d’un nouveau milieu défensif (Idrissa Gueye). Malgré tout, Leo n’oublie pas les côtés du PSG, et notamment le couloir droit de la défense. Suite au départ de Dani Alves, Paris n’a plus que Thomas Meunier et Colin Dagba au poste de latéral droit. Si le Belge ne fait pas l'unanimité, à un an de la fin de son contrat, le Français de 20 ans incarne avant tout l’avenir. Par conséquent, la formation francilienne planche actuellement sur le recrutement d’un nouvel élément. Alors que la piste menant à Nelson Semedo (Barça) reste dépendante de l’opération Neymar, Leonardo a deux joueurs de Ligue 1 en tête : Kenny Lala et Youcef Atal. Le dirigeant brésilien penchant d’ailleurs plus pour le Niçois que pour le Strasbourgeois, un dossier lancé par Henrique.

Selon Le Parisien, « les contacts sont plus précis avec Atal ». Auteur d’une très belle première saison à Nice, le joueur de 23 ans a confirmé tout son talent à la CAN avec l’Algérie… jusqu’à sa blessure à la clavicule en quarts. Indisponible jusqu'en octobre, l’Aiglon a en tout cas tapé dans l’oeil de Thomas Tuchel, à l’occasion du dernier PSG-Nice en mai. L’entraîneur allemand estime que le latéral offensif s'intégrerait parfaitement en piston droit dans une défense à cinq. Mais avant de penser à tout cela, le PSG devra d’abord surmonter deux obstacles. La concurrence d’abord, sachant que le Niçois est pisté par de grands clubs européens. Et la volonté de l’OGCN ensuite, vu qu’avec la future arrivée du nouveau propriétaire, Jim Ratcliffe, Atal est devenu intransférable cet été, « sauf offre exceptionnelle ». De quoi refroidir définitivement le PSG ? Réponse au cours des prochaines semaines...