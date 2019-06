PSG : Leonardo contre la Serie A, un nouveau cas à la Verratti

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain va-t-il s’offrir le « nouveau Marco Verratti » ? Entre le milieu parisien et Sandro Tonali (19 ans), la comparaison est inévitable.

Comme le « Petit Hibou » en 2012, le joyau de Brescia, encensé pour ses qualités de relanceur, s’est fait une belle réputation en Serie B. Résultat, l’international Espoirs italien attire également des formations de l’élite, à savoir la Juventus Turin, le Milan AC et Cagliari. Tous ces paramètres rappellent forcément de bons souvenirs à Leonardo. Mais cette fois, le transfert coûtera beaucoup plus que les 12 M€ de Verratti. Le média Soccer Link affirme que Paris a transmis une première proposition, jusqu’ici sans réponse, et que seule une « offre indécente » fera craquer le président Massimo Cellino.

A priori, le directeur sportif parviendra plus facilement à convaincre l’agent de Tonali avec qui il discutait déjà au Milan AC. « Depuis que Leo est arrivé au PSG, il n'y a pas eu de contact, mais on ne serait pas surpris de recevoir un coup de fil dans les prochains jours », a confié un proche du joueur au quotidien Le Parisien. A noter que Leonardo serait prêt à doubler le salaire actuel de Tonali, que Verratti tente aussi d’attirer dans la capitale française.