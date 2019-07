PSG : Leonardo a contacté Meunier, la décision est tombée

Dans : PSG, Mercato.

Devancé par Daniel Alves et le jeune Colin Dagba la saison dernière, Thomas Meunier a dû se contenter d’un temps de jeu limité.

Avec un contrat expirant en 2020, et sans nouvelles du Paris Saint-Germain, le latéral droit de 27 ans se dirigeait clairement vers la sortie. Mais ça, c’était avant les rebondissements de ces dernières semaines. On parle évidemment du départ de son concurrent brésilien. Mais aussi du licenciement d’Antero Henrique qui ne souhaitait pas le conserver. Résultat, même si l’entraîneur Thomas Tuchel n’est pas son plus grand fan, l’avenir de Meunier est désormais entre les mains de Leonardo, souligne L’Equipe.

Alors quelle sera la décision du nouveau directeur sportif ? D’après l’émission Téléfoot, le dirigeant a décidé de garder l'international belge. En effet, Leonardo aurait contacté l’entourage du latéral droit pour évoquer une prolongation de deux ans. L’occasion pour Meunier de confirmer sa volonté de poursuivre au PSG, et ce malgré les intérêts annoncés de Manchester United et de l’Atlético Madrid.