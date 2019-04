PSG : Lens confirme des négociations avec Paris, mais...

Dans : PSG, Lens, Ligue 1, Ligue 2.

Et si le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain étaient bientôt des clubs partenaires ? Il semblerait que cela soit possible.

En effet, on sait depuis de nombreux mois que le directeur sportif parisien Antero Henrique souhaite conclure un partenariat avec un club de Ligue 2 dans lequel des jeunes Parisiens seraient prêtés en période de mercato. Ce pourrait bien être Lens, même si le directeur général nordiste Arnaud Pouille a expliqué qu’une officialisation de ce partenariat n’était, pour l’instant, pas à l’ordre du jour.

« On discute, mais il n’y a rien de concret pour l’instant »

« Joseph Oughourlian (le propriétaire de Lens, ndlr) entretient d’excellentes relations avec les dirigeants parisiens, notamment Antero Henrique. Ils sont venus à Bollaert, on discute sur certains dossiers. Il est évident qu’ils ont certains joueurs qui peuvent nous intéresser. On discute, mais honnêtement, il n’y a rien de très concret là-dessus pour l’instant » a ainsi confié dans La Voix du Nord le directeur général du Racing Club de Lens. Reste maintenant à voir si les discussions aboutiront avant le mercato.