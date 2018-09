PSG : Leipzig attaque Paris en douce sur le mercato

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain a réussi à redresser la barre dans l’épineux dossier de la conservation de ses meilleurs jeunes joueurs.

S’il n’est jamais évident d’obtenir gain de cause dans ce genre de situation car le club de la capitale ne peut pas garantir à ses espoirs du temps de jeu en équipe première, plusieurs prolongations majeures ont été enregistrées ces derniers mois. Mais cela n’empêche pas les clubs extérieurs de tenter leur chance, avec souvent la promesse d’un gros contrat et d’un temps de jeu rapide. C’est l’une des spécialités du RB Leipzig, qui aime récupérer les pépites et notamment en France. Cela avait été le cas avec Jean-Kevin Augustin, soustrait au PSG, et désormais, le club allemand fonce sur Colin Dagba.

Ce dernier s’est mis en évidence dans la préparation et lors des premiers matchs du champion de France, en raison des absences de Meunier et Daniel Alves. Mais pour le reste de la saison, avec le retour du Brésilien espéré en novembre, l’horizon semble quelque peu bouché. C’est là-dessus que Leipzig intervient selon L’Equipe, avec la volonté de proposer un beau contrat au latéral droit de 20 ans, et prendre ainsi le PSG de vitesse à propos d’un joueur qui terminera son engagement en 2020. Paris a donc encore le temps de réagir, et cet intérêt du RB Leipzig pourrait aussi servir à faire accélérer les discussions pour sa prolongation de contrat, histoire que le PSG blinde l’un de ses nombreux défenseurs prometteurs issus du centre de formation.