PSG : Le vrai prix d'Icardi dévoilé, c'est pire que les soldes

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Indésirable au PSG, Mauro Icardi vit probablement ses dernières heures au sein du club de la capitale. Afin de s'en débarrasser le plus vite possible, Paris a fixé un montant dérisoire pour se séparer de l'attaquant argentin.

Après s'être activé sur le mercato au niveau des arrivées (Mukiele, Ekitike, Vitinha, Sanches et bientôt Fabian Ruiz) le PSG doit se dépêcher de vendre ses indésirables. Si Kehrer, Paredes et Herrera semblent bien partis pour quitter la capitale française, Icardi n'a pas l'air de se bouger pour trouver une porte de sortie. Pas dans les plans de Christophe Galtier pour la saison prochaine, l'ancien joueur de l'Inter Milan doit vite chercher un plan B pour sauver sa carrière qui prend un tournant chaotique. Afin de faciliter son transfert, le PSG souhaite brader son joueur. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Paris va demander 20 à 25 millions d'euros pour libérer le joueur de 29 ans. Soit deux fois moins que la somme déboursée pour le recruter en 2020. Un montant largement abordable pour plusieurs clubs européens ambitieux.

Icardi vers Manchester United ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

À Paris, on ne veut garder qu'un seul natif de Rosario (Lionel Messi). Visiblement, les autres cadors européens ont compris la situation puisque selon les dires de TycSport, la direction de Manchester United aimerait recruter Mauro Icardi, en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Sans réel avant-centre de formation, les Red Devils tentent de trouver un profil pouvant peser sur les défenses adverses. La piste Icardi est l'une des plus probables, sachant que la situation du club, comme du joueur, est similaire. C'est-à-dire très compliquée. Les deux parties pourraient bien s'entendre sur ce point-là et un accord peut facilement être trouvé avec le PSG qui n'attend qu'une seule chose, vendre son attaquant. Avec 38 buts inscrits en 92 matchs disputés, Mauro Icardi n'aura pas réussi à faire oublier Edinson Cavani et ne laissera pas une grande trace dans l'histoire du PSG.