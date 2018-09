Dans : PSG, Ligue 1.

Après la défaite à Liverpool (3-2) la semaine dernière en Ligue des Champions, Neymar, comme les autres attaquants du Paris Saint-Germain, a beaucoup été critiqué.

Le contexte et l’adversaire étaient totalement différents mercredi, mais face au Stade de Reims (4-1), le Brésilien a montré plus d’implication. L’ancien Barcelonais a notamment inscrit un but sur penalty et a été à l’origine de plusieurs actions parisiennes. Sans compter ses gestes techniques qui ont régalé le Parc des Princes. De leur coté, les Rémois ont tout tenté pour l’arrêter, parfois en commettant des fautes. De quoi provoquer le coup de gueule de Pierre Ménès qui estime que les arbitres ne protègent pas suffisamment la star du PSG.

« J’attends maintenant avec impatience tous ceux qui vont dire que Neymar a beaucoup simulé dans ce match. Moi j’ai surtout vu le Brésilien se faire matraquer par les défenseurs rémois, a dénoncé le consultant sur son blog Canal+. Alors c’est vrai : plus il prend des coups, plus il provoque, mais en première mi-temps notamment, le traitement qui lui a été réservé était proche de l’inadmissible. Qu’on ne le laisse pas jouer, OK. Mais quand il prend un coup, l’auteur doit être sanctionné. Ça ne l’a pas suffisamment été sur ce match. » Cet été, Neymar a reconnu qu’il avait tendance à exagérer, et les arbitres ont visiblement du mal à tirer le vrai du faux avec le Brésilien sur les fautes subies.