PSG : Le tabac, c'est tabou, Paris met Verratti en garde

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà surpris à plusieurs reprises avec une cigarette à la main, Marco Verratti est un fumeur et ne s’en cache pas (trop).

Une sale habitude qui n’est pas totalement incompatible avec la pratique du sport de haut niveau, même si elle se doit d’être surveillée de près. En effet, si pour un corps jeune et en bonne santé, cela ne nuit pas particulièrement aux performances, il n’en est pas la même chose quand les pépins physiques débarquent. Et l’ancien de Pescara en a déjà connu beaucoup, lui qui peine à retrouver son meilleur niveau. En effet, Le Parisien raconte que le staff médical du PSG a déjà fait savoir et mis en garde son milieu de terrain sur les méfaits du tabac, notamment dans la récupération et la cicatrisation des blessures.

Ce n’est pas pour rien que les hôpitaux interdisent aux fumeurs de reprendre la cigarette après une opération, car cela empêche les tissus de se reformer. « Quand les blessures s’enchainent, ce qui est le cas pour Verratti ces deux dernières saisons, l’abus de tabac peut conditionner le délai de reprise, la restructuration musculaires, etc… », indique ainsi un proche du club parisien qui suit le sujet de près. Et le PSG, qui a bien évidemment fait le lien entre les cigarettes et les difficiles retours de blessures de son joueur, aimerait bien que ses mises en garde soient prises au sérieux par le joueur.