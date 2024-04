PSG ‍: Le roi de la Ligue des Champions ne se trompe pas de combat

Dans : PSG.

Débarqué au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Marco Asensio rêverait de retrouver son ancien club, le Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions en fin de saison.

S’il y a bien un joueur habitué à aller loin en Ligue des Champions au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, c’est bien Marco Asensio. Vainqueur à trois reprises de la C1 avec le Real Madrid en 2017, 2018 et 2022, le milieu espagnol aimerait bien renouveler cette expérience unique d’être sur le toit du football européen, mais cette fois, sous le maillot de son nouveau club, le PSG. Mais avant de penser à une potentielle finale à Wembley, Paris devra d’abord se défaire du Barça en quarts. Ce qui ne sera pas une mince affaire, surtout avec le match retour à Barcelone… comme en 2017 lors de la fameuse remontada. Quoi qu’il en soit, ce rendez-vous contre le Barça est important pour Asensio, qui veut l’emporter pour Paris et non pas pour faire plaisir aux supporters madrilènes.

« Pas une faveur pour le Real Madrid »

« Éliminer le Barça en Ligue des Champions ne sera pas une faveur pour le Real Madrid. Si on se qualifie, la première faveur sera pour nous. C'est nous qui voulons nous qualifier. Nous sommes très excités et nous nous préparons déjà pour ce match important. Nous jouerons le match aller à domicile et il sera très important que nous obtenions un bon résultat avec nos supporters qui nous soutiennent beaucoup pour aborder le match retour avec un avantage », a lancé, sur Diario AS, Asensio, qui n’est plus supporter du Real. Si le PSG devra réaliser de grosses prestations pour dominer le Barça, Madrid aura également plus que fort à faire pour aller en finale. Il faudra déjà que la bande de Carlo Ancelotti batte l’équipe tenante du titre, à savoir Manchester City, avant de jouer Arsenal ou le Bayern en demies. À ce moment-là, le Real pourra alors penser à une éventuelle finale, que ce soit face au PSG d’Asensio ou au Barça pour une grande première en Ligue des Champions.