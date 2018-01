PSG : Le rêve fou de Di Maria pour Real-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Annoncé sur le départ avant ce mois de janvier, Angel Di Maria n’a pas eu besoin de regarder vers la porte de sortie au mercato.

Le retard de Cavani, le turn-over qui a mis Mbappé sur le banc, puis la blessure de Neymar, lui permettent d’enchainer les matchs. Il en sera ce dimanche à Lyon à sa cinquième titularisation consécutive, et même s’il n’est pas considéré comme un joueur à aligner dans le 11 de départ si tout le monde est sur le pont, cette succession de présences au coup d’envoi lui donne clairement des envies. Alors qu’il se montre très en jambes et particulièrement efficace, à l’image de son doublé en début de match contre Dijon, l’Argentin a fait une confidence de taille à ses proches alors que la rencontre face au Real Madrid se profile, affirme Le Parisien.

Puisque le PSG tourne très bien offensivement et que la MCN n’a pas encore été alignée une seule fois en 2018, l’ailier a confié à son entourage qu’il croyait fermement en ses chances de débuter le match contre le Real Madrid. Si tout le monde est sur le pont, cela semble délicat, mais cela explique néanmoins l’énorme motivation de l’ancien joueur du Real Madrid ces dernières semaines. A l’automne, Di Maria s’était souvent montré boudeur, y compris lorsqu’il devait célébrer un but, et trainait son spleen sur le terrain. Ce n’est clairement plus le cas en 2018, et Unai Emery peut s’en féliciter, avant de devoir trancher dans quelques semaines pour le match à Santiago Bernabeu.