PSG ‍: Le retard expliqué par une perquisition chez Nasser Al-Khelaifi ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, la conférence de presse de présentation de Luis Enrique a débuté avec trois heures de retard. Le motif avancé était un problème d'avion pour le président du PSG. Selon Mediapart, le souci était autre pour Nasser Al-Khelaifi.

Le média d'investigation affirme que dès son retour à Paris en avion, le patron du club de la capitale était attendu par un juge d'instruction et des policiers sur le tarmac. Après avoir été entendu, Nasser Al-Khelaifi aurait signé une décharge pour que la perquisition à son domicile dans le cadre d'une enquête faite suite à la plainte déposée par un lobbyiste qui assure avoir été détenu de force au Qatar, puisse se faire en son absence. Tout cela a évidemment pris du temps et c'est pour cela que la conférence de presse organisée au nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy a commencé avec autant de retard. Nasser Al-Khelaifi n'a pas semblé plus inquiet que cela au moment de présenter Luis Enrique, malgré cet événement plutôt déplaisant. Pour l'instant, les avocats de Nasser Al-Khelaifi n'ont pas communiqué sur ce sujet.