PSG : Le Real zappe Neymar et Mbappé, le Qatar jubile

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra se montrer solide et convaincant s’il veut conserver ses deux stars offensives au mercato, à savoir Kylian Mbappé et Neymar.

Les deux joueurs ont plus ou moins été associés au Real Madrid lors du dernier mercato estival. Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Ces dernières semaines, la presse espagnole ne laissait aucune place au suspense, indiquant que le Real Madrid allait se positionner et passer à l’offensive en juin prochain pour recruter Kylian Mbappé, un joueur dont rêve Zinedine Zidane depuis des mois et des années. Mais en ce milieu de semaine, Diario Gol refroidit l’ambiance auprès des fans du Real Madrid avec une information surprenante.

En effet, le média affirme que le Real Madrid serait finalement enclin à ne pas se positionner sur les attaquants du PSG (Neymar et Mbappé) afin de ne pas froisser le Qatar, avec qui les relations sont excellentes. Ainsi, Florentino Pérez pourrait consacrer une enveloppe conséquente, à savoir plus de 200 ME, dans le recrutement d’un certain Harry Kane. Le meilleur buteur de l’Angleterre et de Tottenham a déjà été associé au Real Madrid par le passé, sans que le club merengue ne passe néanmoins officiellement à l’action. Cela pourrait être le cas cet été, ce qui posera forcément la question de l’avenir de Karim Benzema, dont le bail actuel expire en juin 2021, et que Zinedine Zidane a récemment considéré comme le meilleur avant-centre de la planète.