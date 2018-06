PSG : Le Real y croyait encore pour Neymar, avant cette confirmation

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L’avenir de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est toujours en suspens, et la décision de la superstar portugaise pourrait forcément tout remettre en cause.

Mais à l’heure actuelle, les dirigeants des champions d’Europe sont réalistes sur leurs chances infimes de recruter Neymar en provenance du PSG cet été. Le club parisien n’a aucune intention de lâcher son joueur vedette acheté il y a un an en provenance du FC Barcelone, et le Brésilien est concentré sur le Mondial et n’a laissé transparaitre aucun indice dans ce sens. Néanmoins, selon Marca, les dirigeants du Real Madrid suivaient de près les éventuelles sanctions de l’UEFA à l’encontre du PSG dans le cadre du fair-play financier.

Une décision spectaculaire de type exclusion de la Ligue des Champions aurait pu tout changer. Mais le fait que l’instance européenne ne se prépare pas à frapper aussi fort que cela a achevé les derniers espoirs de la Maison Blanche, affirme le journal espagnol, pour qui Neymar n’ira jamais au bras de fer pour quitter le PSG, même si la place de patron du Real Madrid lui était promise en lieu et place de CR7. De quoi calmer les ardeurs de Florentino Perez, qui pourrait tout de même sortir les rames si jamais le Portugais décidait d’aller voir ailleurs cet été.