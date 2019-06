PSG : Le Real Madrid s’interpose entre Paris et le nouveau Messi

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Toujours à l’affût pour les futurs cracks, le Paris Saint-Germain s’est placé sur un dossier au Japon.

En début de semaine, le champion de France était annoncé proche d’un accord avec Takefusa Kubo, le milieu offensif de Tokyo que le FC Barcelone tente de récupérer. En effet, le club catalan avait dû laisser filer le Japonais après la sanction de la FIFA pour irrégularités dans des transferts de mineurs. Âgé de 18 ans depuis mardi, Kubo peut désormais revenir chez les Blaugrana, du moins s’il parvient à s’entendre avec le Barça.

Pour le moment, ce n’est pas le cas financièrement ni sportivement, le joueur réclamant une place dans le groupe professionnel. De quoi laisser le champ libre au PSG ? Pas vraiment. A en croire le média local Nikkan Sports, celui que l’on surnomme le « Messi japonais » serait également convoité par le Real Madrid et Manchester City. Une fois de plus, le PSG, décrit comme le plus déterminé sur ce dossier, pourrait servir de moyen de pression dans des négociations en faveur du Barça.