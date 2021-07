PSG : Le Real peut lâcher 400 ME, Mbappé sera perdant

Dans : PSG.

Déterminé à conclure le transfert de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid a prévu une belle enveloppe pour cette opération. Mais sur ce dossier, l’aspect financier ne sera pas forcément essentiel.

Même à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé garde une certaine valeur sur le marché des transferts. On parle de l’un des tout meilleurs joueurs au monde avec de belles années à venir dans sa carrière. Le Real Madrid l’a bien compris, d’où son intention de mettre le paquet. En effet, le quotidien Marca croit savoir que la Maison Blanche a prévu un budget de 200 millions d’euros, transfert et salaire compris, pour attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain. Pas de quoi influencer le vice-champion de France, prévient Hervé Penot, qui insiste sur l’image du Qatar.

« 200 millions d’euros, ça ne change rien pour le PSG, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. L’argent, ce n’est pas vraiment le problème de la maison… Au Qatar, il y a ce qu’il faut. Et puis, avec le fair-play financier, ils sont plutôt dans les clous. Ce n’est pas de ce côté-là que ça pose problème. Deuxième chose, il y a l’image. Le Qatar est venu aussi dans le sport pour ce qu’on appelait le "soft power". C’est-à-dire exister avec autre chose que des matières premières. »

Le Qatar intouchable pour cet été

« D’une certaine manière, Kylian Mbappé est la tête de gondole de ce PSG-là. Donc il n’est pas question pour le Qatar et le Paris Saint-Germain de laisser partir contre leur gré un joueur, a écarté le journaliste. Quelque part, ce serait un bras de fer gagné par le joueur contre le pays lui-même. C’est tout à fait impossible. Mbappé partira à la fin de son contrat, libre, c’est lui qui a les cartes en main, mais jusque-là il sera au PSG. 200, 300 ou 400 millions d’euros provisionnés par le Real, ça ne changera rien. » Il n’empêche qu’un départ libre du Français ne serait pas non plus bénéfique pour l’image du club.