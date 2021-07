PSG : Mbappé à Madrid, Walid Acherchour confirme

Dans : PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est au Real Madrid, et n'est plus au Paris Saint-Germain affirme Walid Acherchour. Le futur membre de l'After Foot explique pourquoi tout est écrit.

L’avenir de Kylian Mbappé suscite de nombreuses supputations, le mutisme total du clan Mbappé étant évidemment à même de laisser planer le doute sur les intentions de l’attaquant français du Paris Saint-Germain et son désir de rejoindre le Real Madrid. Tandis que du côté de Florentino Perez, on semble d’une confiance absolue dans cette opération Mbappé, que ce soit dès ce mercato 2021, ou au plus tard dans un an, certains pensent que le scénario est connu d'avance. Pour Walid Acherchour, journaliste qui rejoindra à la rentrée l’équipe de l’After Foot sur RMC, il est clairement acquis que Kylian Mbappé va quitter le PSG, et qu’il n’y a aucun doute à avoir sur ce sujet, la seule incertitude étant la date du départ de la star tricolore du Paris SG.

Sur la chaîne Twitch d’un site de paris en ligne, Walid Acherchour a donné sa version des faits. « Le silence veut dire quelque chose. Rappelez-vous de comment s’est passé son départ de Monaco pour le Paris Saint-Germain et l’attitude du clan Mbappé. C’était similaire, à aucun moment il n’a dit : « je veux partir de Monaco » (...) Il faut avoir les yeux en face des trous, le rêve de Mbappé depuis qu’il est tout petit c’est d’aller au Real Madrid. Il veut aller au Real, que ce soit cette année ou l’année prochaine. Il veut peut-être prolonger au PSG, mais il sait très bien que comme pour Verratti en 2016, s’il prolonger le club va le bloquer et que Nasser Al-Khelaifi va le bloquer et lui refusera de partir. Le clan Mbappé le sait, ils ne sont pas cons (...) Il a fait le tour en Ligue 1, il ne doit rien au PSG, l’histoire de Mbappé c’est le petit de Bondy qui ira au Real Madrid et marquera l’histoire de son club », explique Walid Acherchour, qui ne croit pas à une prolongation de Kylian Mbappé.